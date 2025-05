LEONINE Studios

Weltpremiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes - deutscher Kinostart am 17. Juli 2025

Vom visionären Ausnahmeregisseur Ari Aster folgt mit EDDINGTON ein Thriller über das Jahr, das Amerika auf den Kopf stellte und die Welt neu definieren sollte.

Als im Sommer 2020 ein Mord die fragile Ordnung einer abgeriegelten Stadt in New Mexico erschüttert, bricht Gewalt unter den Einwohnern aus. Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) und der Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal) stehen sich in einem Kampf gegenüber, der die Stadt zu zerreißen droht.

Nach der Weltpremiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Cannes wird EDDINGTON am 17. Juli in den Kinos starten. Unter der Regie von Ari Aster spielt ein hochkarätiges Star-Ensemble in dem Thriller: neben Oscar®-Gewinner Phoenix und Pedro Pascal auch Oscar®-Gewinnerin Emma Stone und der Oscar®-nominierte Austin Butler. Ebenso provokant wie eindringlich ist EDDINGTON der Must-See-Film dieses Sommers!

Ari Aster legt mit EDDINGTON und seiner vierten Zusammenarbeit mit dem Erfolgsstudio A24 erneut ein wegweisendes filmisches Meisterwerk vor.

