Sky Deutschland

Duell um die Konstrukteurs-WM: Der Große Preis von Katar samt Sprint am Wochenende live auf Sky Sport

Unterföhring (ots)

Vorberichte am Sonntag ab 15:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport F1

Sprint am Samstag ab 14:15 Uhr live

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner

Darüber hinaus: Die Formel 2 und die F1 Academy am Wochenende live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit heute verfügbar

Fans können den gesamten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1

Unterföhring, 26. November 2024 - Max Verstappen feierte am Sonntag seinen Titel-Gewinn in Las Vegas, ihm ist die vierte Formel-1-Weltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen, doch welcher Rennstall entscheidet die prestigeträchtige Konstrukteurs-WM für sich?

Zwar befindet sich McLaren mit 608 Punkten derweil noch an der Tabellenspitze, allerdings liegt das Momentum derweil bei Ferrari - der Rückstand der Scuderia beträgt lediglich 24 Punkte - und selbst Red Bull hätte theoretisch noch Chancen auf die Team-Weltmeisterschaft. Zumal es bei McLaren derzeit nicht rund läuft. In der Glücksspielmetropole reichte es nur für die Plätze sechs (Norris) und sieben (Piastri), so droht dem britischen Rennstall nach einer starken Saison den Titel bei noch zwei ausstehenden Rennen tatsächlich noch zu verspielen.

Beim Großen Preis von Katar handelt es sich nicht nur um das vorletzte Rennen der längsten Formel 1 Saison aller Zeiten, es ist außerdem das sechste und somit letzte Sprintrennen - bei dem bekanntlich zusätzliche Punkte für Fahrer und Team vergeben werden.

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Doha live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke, dem Losail International Circuit, ein. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Die Formel 1 mit Sky Stream live erleben

Alle Formel 1 Rennen sowie alle weiteren Motorsportrennen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Sendeplan für den Großen Preis von Katar auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 28.11.:

16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:45 - 20:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 29.11.:

11:00 - 11:50 Uhr: F1 Academy - 1. Freies Training

12:05 - 13:00 Uhr: Formel 2 - Training

14:15 - 16:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

16:00 - 16:50 Uhr: F1 Academy - 2. Freies Training

17:10 - 17:50 Uhr: Formel 2 - Qualifying

18:15 - 19:45 Uhr: Formel 1 - Sprint Qualifying

19:45 - 20:45 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 30.11.:

13:20 - 14:00 Uhr: F1 Academy - Qualifying

14:15 - 16:15 Uhr: Formel 1 - Sprint

16:15 - 16:45 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Sprint

17:10 - 18:20 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen

18:30 - 20:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

20:30 - 21:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

21:00 - 21:50 Uhr: F1 Academy - 1. Rennen

Sonntag, 1.12.:

11:55 - 12:45 Uhr: F1 Academy - 2. Rennen

13:10 - 14:35 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen

15:30 - 16:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

16:55 - 18:45 Uhr: Formel 1 - Rennen

18:45 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

19:30 - 20:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Rennen

20:00 - 20:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: GP Katar

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell