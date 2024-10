Börse Stuttgart

Gruppe Börse Stuttgart stellt bei EZB-Blockchain-Tests die Weichen für die Digitalisierung des europäischen Kapitalmarkts

Stuttgart (ots)

Die Gruppe Börse Stuttgart hat im Rahmen der Tests der Europäischen Zentralbank (EZB) erstmals die Abwicklung börslicher Transaktionen mit Blockchain-basierten Wertpapieren gegen Zentralbankgeld erprobt. Der erfolgreiche Test markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung eines digitalen Kapitalmarkts.

Die Partner Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW, Bankhaus Metzler und V-Bank waren als Handels- und Abwicklungsteilnehmer an die Blockchain-basierte Abwicklungslösung der Gruppe Börse Stuttgart angebunden. Die Abwicklungslösung wurde mit der Trigger-Lösung der Deutschen Bundesbank und somit dem traditionellen Euro-Zahlungsverkehrssystem verknüpft.

Mit den Partnerbanken hat die Gruppe Börse Stuttgart eine Vielzahl von Transaktionen mit fünf tokenisierten Wertpapieren getestet - darunter Anleihen, Fonds und eine Aktie. Im Fokus stand die Interoperabilität von Blockchain und Zentralbankgeld: Die Tests zeigten, dass sich die Abwicklungsprozesse voll automatisiert, Zug um Zug und direkt zwischen den Handelsteilnehmern abbilden lassen - effizient, sicher und ohne Gegenparteirisiko. Dabei konnte die Abwicklungszeit von zwei Tagen auf wenige Minuten reduziert werden.

"Die Blockchain-Technologie ist ein Game Changer für die Digitalisierung des europäischen Kapitalmarkts. Wir als Gruppe Börse Stuttgart sind hier Vorreiter. Mit dem erfolgreichen Abschluss der EZB-Blockchain-Tests haben wir einen wichtigen Schritt in der EU gemacht. In der Schweiz soll BX Digital, unsere Börse für tokenisierte Wertpapiere, noch 2024 starten. Sie wird unsere selbst entwickelte, innovative Blockchain-basierte Abwicklungslösung nutzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.

Im Gegensatz zu anderen Anwendungsfällen im Rahmen der EZB-Tests sammelte die Gruppe Börse Stuttgart Erkenntnisse nicht nur anhand einer einzelnen Transaktion, sondern durch zahlreiche Testfälle in unterschiedlichsten Szenarien. So wurden die Abwicklungsprozesse sowohl unter normalen Rahmenbedingungen als auch für außergewöhnliche Fälle erprobt. Auf Seiten der Gruppe Börse Stuttgart waren auch der Broker EUWAX AG sowie der Kryptoverwahrer Boerse Stuttgart Digital Custody in die Tests involviert.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell