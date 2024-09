Superbrands Germany

Gestern Abend wurden in Berlin die "Superbrands Germany 2023/2024" an 22 Marken verliehen. Außerdem erhielt Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin der Welt und mit 14 Olympia-Medaillen auch erfolgreichste Olympionikin Deutschlands, die Auszeichnung als "Superbrands Germany-Persönlichkeit". In der Alten Münze fand die feierliche Preisverleihung statt.

Isabell Werth ist "Superbrands Germany Persönlichkeit 2023/2024"

Sie ist eine Legende im Reitsport und spätestens seit dieser Sommer-Olympiade die Ikone des Dressurreitens: Isabell Werth. Als achtfache Olympiasiegerin, neunfache Weltmeisterin, einundzwanzigfache Europameisterin sowie vierzehnfache Deutsche Meisterin führt die Ausnahmesportlerin die Weltrangliste im Dressurreiten an.

Mit dieser Auszeichnung reiht sich Isabell Werth in eine Riege hochkarätiger Persönlichkeiten ein. Auch Malaika Mihambo, Dr. Eckart von Hirschhausen, Wotan Wilke Möhring, David Garrett, Iris Berben, Boris Becker und Franz Beckenbauer wurden zuvor bereits als "Superbrands Germany Persönlichkeit" ausgezeichnet.

Gestern Abend wurde Isabell Werth live auf der Bühne der Alten Münze als "Superbrands Germany Persönlichkeit" geehrt. Die Laudatio hielt der bekannte Reitsportjournalist Carsten Sostmeier. Als Sportkommentator der ARD kommentiert er seit drei Jahrzehnten mit seiner markanten Stimme und seinem einzigartigen Fachwissen den Pferdesport.

In seiner Laudatio zeichnete er mitreißend und anekdotenreich das Leben und die eindrucksvolle sportliche Karriere von Isabell Werth nach und betonte: "Sie ist nicht nur die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten, sie ist diese große einzigartige hell leuchtende Kerze inmitten der wundervollen Kathedrale des Dressursports. Die erfolgreichste Olympionikin Deutschlands aller Zeiten - sie gilt es auszuzeichnen mit dem Superbrands-Award Personality of the Year."

Sonderpreise für Plant-for-the-Planet und Plan International

Neben den starken Marken, die als "Superbrands Germany" ausgezeichnet wurden, erhielten erneut zwei Organisationen einen Ehrenpreis. Plant-for-the-Planet und Plan International wurden als "Honorary Superbrands 2023/2024" geehrt.

Die Laudatios auf beide Organisationen hielt Model, Unternehmerin und Superbrands-Jurorin Barbara Meier. Sie hob hervor: "Als Mutter weiß ich die Arbeit dieser Organisationen umso mehr zu schätzen, die international hinschauen, nicht wegschauen und den Schwächsten in unserer Gesellschaft helfen oder sich für den Klimaschutz engagieren. Eine absolut verdiente Auszeichnung als Honorary Superbrands für Plant-for-the-Planet und Plan International."

Durch den Abend der Preisverleihung führte Moderator und Präsentationscoach Frederick Wettey. Mit mehr als 15 Jahren Bühnenerfahrung geleitete er das Publikum charmant und humorvoll durch das Programm. Die beiden Artisten Oscar Kaufmann und Bertan Canbeldek zeigten beeindruckende Akrobatik-Performance - Oscar Kaufmann am Cyr Wheel und Bertan Canbeldek beim Jonglieren.

Alle Auszeichnungen wurden von Superbrands-Germany-Direktor András Wiszkidenszky überreicht. Er sagt über die erfolgreiche Preisverleihung: "Ich bin stolz, dass wir auch in diesem Jahr wieder herausragende Marken auszeichnen konnten und mit Isabell Werth eine absolute Ausnahmeathletin als Persönlichkeit geehrt haben. Unsere zahlreichen Gäste erlebten einen unvergesslichen Abend und schon jetzt freuen sich mein Team und ich auf die nächste Saison der Superbrands Germany."

Starke Marken erhalten Auszeichnung

Als weltweit größte Markenbewertungs-Organisation verleiht Superbrands bereits seit mehr als 30 Jahren die gleichnamige Auszeichnung in über 90 Ländern. In Deutschland werden seit 2004 herausragende Marken als "Superbrands Germany" ausgezeichnet. Nach einem standardisierten Verfahren ermittelt eine Fachjury, welches die besten Marken sind. Diesmal wurden aus über 2.000 nominierten Marken die 20 ausgezeichneten Superbrands ausgewählt.

Ausgezeichnete "Superbrands Germany 2023/2024":

ABUS

Adidas

ARAL

AVERY Zweckform

BIG BOBBY CAR

BUNTE

CARGLASS

Cosmos Direkt

Deutsche Bank

eprimo

ERGO

Eurowings

FC Bayern München

Fissler

GECO

hansgrohe

Lambertz

MEWA

Motel One

Stiebel Eltron

Die "Honorary Superbrands 2023/2024" sind:

Plant-for-the-Planet

Plan International

Jury der Superbrands Germany 2023/2024

Jennifer Andree, CEO Zenithmedia

Rainer K. Barth, Geschäftsführender Inhaber Die Preussen - The Brand Consultants

Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Professur für Marketing, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Benjamin Becker, Managing Partner Business Development Omnicom Media Group Germany

Alexander Biesalski, Geschäftsführer Biesalski & Company

Helmut Fleischer, Geschäftsführender Inhaber Helmut Fleischer Consulting

Tobias Gröber, Executive Director Business Unit Consumergoods, Director ISPO Group, Messe München GmbH

Frank Hippen, CEO Mehrwerk Gruppe

Dr. Sabine Köhler, Strategische Unternehmensentwicklung, Sponsoring & Fundraising, CSR

Stefan Kuhlmann, Executive Director Sales Germany, Dun & Bradstreet Deutschland

Prof. Dr. Paul Lange, Honorarprofessor und Rechtsanwalt, Partner der Kanzlei Siebeke, Lange, Wilbert

Felicitas Lentz, Geschäftsführerin The Observatory International

Barbara Meier, Model und Unternehmerin

Bastian Mingers, Vice President Trade Fair Management, Koelnmesse

Dieter Münch, ehem. Mitglieder der Geschäftsleitung und CMO Würth Group

Robert Perl, Managing Partner Impact IRC

Christoph Pietsch, Chief Growth Officer, Publicis Groupe Germany

Robert Pölzer, Chefredakteur BUNTE

Lisa Robben, Chief Operating Officer, Saatchi & Saatchi

Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin ARD Media GmbH

Dietrich Schulze van Loon, Senior Partner, Orca van Loon

Manfred Spaltenberger, Vorstandsmitglied, Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.

Edith Stier-Thompson, ehem. Geschäftsführerin news aktuell

Hadi Teherani, international ausgezeichneter Architekt und Designer

Tobias Weitzel, Geschäftsführer, BSK Becker+Schreiber Kommunikation

Über Superbrands Germany

Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und auf einer Preisverleihung ausgezeichnet.

