ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 41/25 
Dienstag, 07.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 19.45	 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff
	 Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg
	 Israel 2025

	„auslandsjournal - die doku: Wiedersehen in Israel - Kriegstrauma
 	und die Hoffnung auf Frieden“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

