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Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Brand nach angezeigter Fehlermeldung

Aldenhoven (ots)

Am gestrigen Mittwoch (29.07.2026) fing der Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Geilenkirchen auf einem Parkplatz in der Jülicher Straße Feuer. Verletzt wurde niemand.

Der 51-Jährige war zuvor auf der A44 unterwegs, als sein Pkw eine Fehlermeldung des Bremssystems anzeigte. Daraufhin fuhr er umgehend von der Autobahn ab und parkte seinen Pkw gegen 13:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts.

Kurz darauf begann der Motorraum zu brennen. Da sich der Mann nicht mehr im Fahrzeug befand, wurde er nicht verletzt. Die Feuerwehr erschien am Brandort und löschte das Feuer. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Zur Schadenshöhe konnten zum gestrigen Zeitpunkt noch keine Angaben getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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