Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche - Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet

Düren (ots)

Am Mittwochvormittag (29.07.2026) kam es auf der Zollhausstraße in Höhe der Einmündung Effertzgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 11:20 Uhr überquerte eine 18-jährige Frau aus Frechen die Zollhausstraße an einer Fußgängerampel aus Richtung Effertzgasse kommend in Richtung Kömpchen. Ihren Angaben zufolge habe die Fußgängerampel grünes Licht gezeigt.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Zollhausstraße aus Richtung Veldener Straße kommend. Die 18-Jährige bemerkte, dass sich ihr ein Fahrzeug näherte und trat daher nochmal einen Schritt zurück in Richtung Gehweg. Dennoch touchierte der Pkw die Fußgängerin. Der Fahrer flüchtete daraufhin in Richtung Nordstraße. Die 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und suchte eigenständig ein nahegelegenes Krankenhaus auf.

Der Fahrer konnte als männlich, ca. 50-60 Jahre alt mit gräulichem Haar beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein schwarzes SUV mit unbekanntem Kennzeichen, mit Städtekennung Düren (DN).

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 zu melden.

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