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Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin kollidiert mit Radfahrerin

Merzenich (ots)

Am Dienstagabend (28.07.2026) kollidierten im Verlauf eines Radweges der Dürener Straße zwei entgegenkommende Radfahrerinnen miteinander. Beide wurden leicht verletzt.

Gegen 18:50 Uhr befuhr die 15-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Fahrrad die Dürener Straße in Fahrtrichtung Düren auf dem linksseitig der Straße gelegenen Radweg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 58-jährige Radfahrerin denselben Radweg allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Als die Unfallverursacherin das entgegenkommende Fahrrad bemerkte waren sie sich bereits gefährlich nahegekommen. Beide wichen zeitgleich in die gleiche Richtung auf eine angrenzende Grünfläche aus. Dort kollidierten sie miteinander. Durch die Kollision wurden beide Radfahrerinnen aus Merzenich leicht verletzt. Die jugendliche Unfallverursacherin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Bei der anderen Unfallbeteiligten war eine sofortige ärztliche Behandlung nicht erforderlich. Ein nennenswerter Sachschaden entstand durch den Zusammenstoß nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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