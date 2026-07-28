Polizei Düren

POL-DN: Nach gescheiterter Flucht mehrere Diebstähle aufgedeckt

Düren (ots)

Am Montag (27.07.2026) kam auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Valencienner Straße zu einem versuchten Diebstahl. Der Täter flüchtete, konnte jedoch von der Polizei in der Nähe gestellt werden. Dabei ergaben sich Hinweise auf weitere Eigentumsdelikte.

Gegen 13:15 Uhr kam ein 57-jähriger Mann aus Düren nach dem Einkaufen zu seinem geparkten Pkw zurück, als er feststellte, dass die Fahrertür des Fahrzeugs offenstand und ein fremder Mann dieses durchwühlte. Nach sofortiger Ansprache ließ der Täter, ein 35-jähriger Mann aus Düren, das Portemonnaie des 57-Jährigen zu Boden fallen und ergriff die Flucht. Dazu nutzte er ein Fahrrad, fiel damit jedoch zunächst zu Boden und verlor ein Mobiltelefon am Tatort. Letztlich gelang es ihm, in Richtung "Am Ellernbusch" zu fliehen. Das Portemonnaie verblieb beim Eigentümer. Das verlorene Handy wurde später durch die Polizei sichergestellt.

Weit kam der 35-Jährige nicht - Polizisten der Wache Düren konnten ihn in der Straße "Am Ellernbusch" antreffen. Mittlerweile war er auf einen E-Scooter umgestiegen, den er auf seiner Flucht im Einmündungsbereich Am Ellernbusch / Bertramsweg entwendet hatte. Auch der Besitzer hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert.

In seinem mitgeführten Rucksack fanden die eingesetzten Beamten weiterhin diverse Brillen, Schmuck sowie ein Einhandmesser. Zudem gab er an, dass es sich bei dem verlorenen Handy ebenfalls um Diebesgut handelt. Der E-Scooter konnte dem Eigentümer übergeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 35-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

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