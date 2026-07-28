Polizei Düren

POL-DN: Ingewahrsamnahme nach Randale im Stadtcenter

Düren (ots)

Nachdem er beim versuchten Ladendiebstahl erwischt wurde, randalierte ein 31-jähriger Mann aus Düren gestern Nachmittag im Stadtcenter. Die Polizei musste anrücken und den Mann in Gewahrsam nehmen.

Ein leicht verletzter Mitarbeiter des Stadtcenters, umgeworfene Regale und eine Nacht in der Ausnüchterungszelle sind die Bilanz eines Einsatzes gegen 16:45 Uhr im Stadtcenter Düren. Dort hatten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes den augenscheinlich angetrunkenen 31-Jährigen beim Diebstahl ertappt. Als sie ihn ansprachen und aus dem Geschäft führen wollten, setzte er sich zur Wehr und versuchte die Mitarbeiter mit Faustschlägen zu attackieren. Noch im Verkaufsraum warf er mehrere Regale und Kleiderständer um. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei musste der Tatverdächtige fixiert werden, um weitere Schäden zu verhindern. Da sich das Verhalten des ertappten Diebes auch bei Eintreffen der Polizei nicht änderte, nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und führten ihn der Wache Düren zu. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille.

Ein Mitarbeiter des Stadtcenters wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Das Diebesgut, mehrere hochwertige Shirts, hatte der Täter bei der Ansprache im Geschäft zurückgelassen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen ein. Die Ermittlungen dauern an.

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