Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260709.1: Wedel - Person durch führerlosen Lkw überrollt - Mann schwer verletzt

Wedel (ots)

Am Mittwoch (08.07.2026) kam es in der Bahnhofstraße in Wedel zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Er geriet bei Verladearbeiten im Zuge eines plötzlichen Wegrollens seines Lkw unter einen Reifen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 62-jährige Mann aus Reinbek gegen 15:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Wedel und nahm Verladearbeiten an der Ladefläche seines Lkw vor.

Das Fahrzeug begann währenddessen rückwärts zu rollen. Bislang wird davon ausgegangen, dass es nach dem Verlassen möglicherweise nicht gegen ein Wegrollen gesichert wurde.

Nach ersten Angaben begab der Reinbeker sich auf der Beifahrerseite zur Fahrerkabine des ansonsten führerlosen Fahrzeugs, um das Weiterrollen zu verhindern. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache unter den dortigen Vorderreifen, wurde zunächst überrollt und letztlich eingeklemmt. Er zog sich dadurch schwere Verletzungen zu.

Beim Zurückrollen touchierte die offene Laderampe schließlich noch einen geparkten Pkw und verursachte daran einen Blechschaden.

Die freiwillige Feuerwehr Wedel und Ersthelfer befreiten den Mann, sodass Sanitäter ihn mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zuführen konnten.

Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz.

Während des gesamten Einsatzes war die Bahnhofstraße bis etwa 16:15 Uhr zwischen der Gorch-Fock-Straße und dem Eichendorffweg voll gesperrt.

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