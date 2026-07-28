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Polizei Düren

POL-DN: Täter entwenden Wochenendeinnahmen

Inden (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Restaurantes in der Geuenicher Straße ein und entwendeten einen Teil der Wochenendeinnahmen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unangenehme Überraschung erlebte der Geschädigte am Montagmorgen (27.07.2026) als er seine Gaststätte gegen 11:00 Uhr betrat und feststellen musste, dass sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten und die Einnahmen des vergangenen Wochenendes entwendet hatten. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr hatte der Geschädigte die Gaststätte in ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Neben einem Möbeltresor wurde auch ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

 
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