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Polizei Düren

POL-DN: Gartenlaube gerät in Brand

Düren (ots)

Beim Brand einer Gartenlaube in der "Papiermühle" entstand am Samstagnachmittag (25.07.2026) erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 16:45 Uhr erreichte die Polizei der Notruf, dass in Gürzenich eine Gartenlaube brennen würde. Die vorab informierte Feuerwehr hatte bei Eintreffen der Beamten bereits mit den Löscharbeiten begonnen und konnte die Ausweitung des Schadens verhindern.

Ein Zeuge hatte den Geschädigten durch lautes Klopfen an sein Fenster auf die brennende Laube in seinem Garten aufmerksam gemacht. Der Geschädigte selber habe dann feststellen können, dass sowohl das Gartenhaus als auch Teile einer Hecke in Flammen standen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten die eingesetzten Beamten den Brandort. Die Feststellung der Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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Polizei Düren
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Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

 
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