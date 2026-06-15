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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand auf Feldfläche hinter Kindertagesstätte - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen -Gartenstadt (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf einer Feldfläche hinter einer Kindertagesstätte in der Schlesier Straße in Ludwigshafen zu einem Brand von ca. 30 qm eines Gebüsches und einem ferner dort abgestellten Möbelstück. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen auf Gebäude bestand nicht. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand möglicherweise absichtlich mittels Feuerwerkskörper herbeigeführt wurde. Mehrere Zeugen beobachteten kurz zuvor eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des späteren Brandortes. Die Personen entfernten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 telefonisch unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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