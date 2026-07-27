Polizei Düren

POL-DN: Betrunken und unter Betäubungsmitteleinfluss mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Düren (ots)

Beamte der Polizeiwache Düren kontrollierten am Freitagabend (24.07.2026) auf der Valencienner Straße die Fahrerin eines E-Scooters. Diese war deutlich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Das genutzte Gefährt war zudem als gestohlen gemeldet.

Den offensichtlich richtigen Riecher hatten Beamte der Polizeiwache Düren, als sie am Freitagabend gegen 21:20 Uhr auf der Valencienner Straße einen verbotswidrig mit zwei Personen besetzten E-Scooter kontrollierten. Die Fahrerin war zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 19-jährigen Fahrerin aus Düren fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille. Dazu schlug ein Drogenschnelltest auf Cannabis an. Der Elektroroller, den man am Vortag nach eigenen Angaben für einen geringen Betrag von drei Jugendlichen auf dem Kaiserplatz erworben hatte, war als gestohlen gemeldet.

Die eingesetzten Beamten stellten den E-Scooter sicher und leiteten Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Hehlerei ein. Die Fahrzeugführerin musste sich zudem einer Blutprobe unterziehen. Die Ermittlungen dauern zur Stunde an.

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