Polizei Düren

POL-DN: Pferdekoppel gerät in Brand

Düren (ots)

Beim Brand von Teilen einer Pferdekoppel in der Wüstweilerstraße entstand gestern (23.07.2026) am frühen Abend Sachschaden. Mensch und Tier kamen nicht zu Schaden.

Aufmerksame Spaziergänger informierten umgehend die Feuerwehr, als sie am Mittwoch gegen 18:00 Uhr Flammen auf einer Pferdekoppel im Bereich der Wüstweilerstraße feststellten. Unter Bäumen hatte sich das Feuer bereits über mehrere Quadratmeter ausgebreitet und Teile der Wiese und Gebüsch in Brand gesetzt. Die eintreffende Feuerwehr brachte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Die auf der Koppel befindlichen Tiere konnten zuvor unverletzt in Sicherheit gebracht werden, so dass der entstandene Schaden geringgehalten werden konnte. Auch Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache liegen bislang keine Hinweise vor.

Aufgrund der bereits seit Wochen anhaltenden sommerlich-trockenen Witterung warnt die Polizei und weist die Polizei auf folgendes hin: Wer fahrlässig oder sogar vorsätzlich mit Glut oder Feuer hantiert, verursacht unkalkulierbare Gefahren und setzt die körperliche Gesundheit und den Besitz anderer aufs Spiel. Bereits ein kleiner Funke genügt, um eine Katastrophe auszulösen.

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