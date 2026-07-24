Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch

Aldenhoven (ots)

Ein Reiheneinfamilienhaus in der Gartenstraße geriet zwischen Mittwoch (22.07.2026, 10:00 Uhr) und Donnerstag (23.07.2026, 10:30 Uhr) in das Visier von Einbrechern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Tatzeitraum verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut wurden innen Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter konnten mit erbeutetem Schmuck flüchten. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nichts gesagt werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gartenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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