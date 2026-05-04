Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Niederkrüchten - Nettetal (ots)

Am vergangenen Wochenende konnte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Haftbefehle vollstrecken.

Auf der Autobahn 52 kontrollierte die Bundespolizei am Freitagmorgen, 1. Mai 2026, Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus auf der Fahrt von Amsterdam nach Essen bei der Einreise aus den Niederlanden. Hierbei wurden auch die Personalien eines 35-jährigen Georgiers überprüft. Es stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

Einen 35-jährigen Schweizer kontrollierte die Bundespolizei am Samstagmittag, 2. Mai 2026, als Beifahrer eines in der Schweiz zugelassenen Personenkraftwagen auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve. In diesem Fall ergab die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Zudem hatte er noch 7,6 Gramm Amphetamin und 2,15 Gramm Crystal Meth dabei. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro auf der Dienststelle bei der Bundespolizei ein und konnte somit die zehntägige Haftstrafe abwenden. Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.

Als Fahrgast im Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13 reiste am Samstagabend ein 45-jähriger Deutscher aus den Niederlanden nach Deutschland. Bei der Kontrolle am Grenzübergang Alt Schwanenhaus stellte die Bundespolizei fest, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg ihn mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung sucht. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten noch geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicher. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte die Bundespolizei den Mann in das Gefängnis in Willich. Hier muss er nun eine Haftstrafe von sechs Monaten und zwei Wochen verbüßen.

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