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Polizei Düren

POL-DN: Farbverbrennungsmaschine gerät in Brand

Jülich (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.07.2026) kam es auf einem Firmengelände auf der Waldstraße in einer Fabrikhalle zu einem Brand. Die Feuerwehr musste diesen löschen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 00:25 Uhr wurden Mitarbeiter der Firma durch die Brandmeldeanlage auf das Feuer aufmerksam. Eine Farbverbrennungsmaschine war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Da sich zu diesem Zeitpunkt keiner der Mitarbeiter in der Nähe der Maschine befand, sind Personen nicht verletzt worden. Die Feuerwehr ist am Brandort erschienen und führte die Löscharbeiten durch. Als Brandursache kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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