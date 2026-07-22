Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzter Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am Dienstagmorgen (21.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich Kreisbahnstraße / Hasenfelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer. Der 78-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 09:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Linnich mit seinem Pkw die Hasenfelder Straße aus Broich kommend. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Kreisbahnstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 78-jährigen Pedelecfahrer aus Jülich, der zeitgleich die Kreisbahnstraße in Richtung Koslar befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. In der Folge stürzte der Pedelecfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

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