Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte

Linnich (ots)

Am Montagmorgen (20.07.2026) kam es im Kreuzungsbereich L253 / Birkenallee in der Ortslage Tetz zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Pkw die Birkenallee aus Richtung Boslar kommend. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie, nach links auf die L253 einzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 62-jährigen Mann aus Niederzier. Dieser war zeitgleich mit seinem Pkw auf der L253 in Richtung Linnich unterwegs. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie jeweils in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die beiden Pkw wiesen derartige Beschädigungen auf, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

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