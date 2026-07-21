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Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Fahrrad und E-Scooter

Düren (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad auf der Nideggener Straße wurde eine 54-jährige Radfahrerin aus Kreuzau gestern Nachmittag (20.07.2026) leicht verletzt.

Die 54-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg der Nideggener Straße in Fahrtrichtung Kreuzau unterwegs. An der Einmündung "An der Kuhbrücke" hatte sie an der rotlichtzeigenden Ampel warten müssen. Als sie dann beim Wechsel auf Grün in die Kreuzung überquerte kollidierte sie mit dem E-Scooter einer 13-Jährigen aus Düren. Diese hatte die Kreuzung mit ihrem Gefährt aus Richtung "Gut Weyern" kommend in Richtung Rurufer geradeaus überquert. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, nicht ganz sicher zu sein, ob die Ampel für ihre Fahrtrichtung Grünlicht gezeigt habe.

Die 13-Jährige blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Die Radfahrerin aus Kreuzau verletzte sich leicht und begibt sich gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Zweirädern entstand geringfügiger Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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