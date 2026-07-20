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Polizei Düren

POL-DN: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - Viele Verstöße, wenige Fahrverbote

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Samstag (18.07.2026) erneut gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf beliebten Strecken in der Eifel durch. Die ausgewählten Messstellen befanden sich in Heimbach, Nideggen und Düren.

Im Verlauf der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 446 Verkehrsverstöße fest. Den größten Anteil daran hatten Geschwindigkeitsverstöße, von denen 51 Kradfahrenden zuzuschreiben waren. In insgesamt fünf Fällen waren die festgestellten Verstöße so eklatant, dass den Fahrzeugführern ein Fahrverbot droht.

Trauriger Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen war ein Motorradfahrer, der mit 111 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemessen wurde. Bei den Pkw-Fahrern stach eine Messung mit 137 km/h bei zulässigen 70 km/h aus der Masse heraus. Gemessen wurde unter anderem auf der L15 in Schwammenauel auf der Staumauer und auf der Strecke zwischen Brück und Schmidt.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel ist ein Zusammenschluss mehrerer Behörden, die sich regelmäßig über Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit austauschen und gemeinsame Kontrollen durchführen.

Die Polizei Düren wird auch künftig auf den beliebten Strecken der Eifel präsent sein. Ziel bleibt es, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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