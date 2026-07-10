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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gechingen (CW)
Aidlingen-Dachtel (BB): Durchsuchungsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Pforzheim nach Vegetationsbränden

Ludwigsburg (ots)

Bitte beachten Sie nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim zu zwei Vegetationsbränden, die sich im Bereich der Kreisgrenze zwischen Gechingen (Lkr. Calw) und Aidlingen-Dachtel (Lkr. Böblingen) ereignet haben:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6311802

Presseauskünfte zu den genannten Fällen erteilt das Polizeipräsidium Pforzheim, Tel. 07231 186-1111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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