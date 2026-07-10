POL-LB: Gechingen (CW)
Aidlingen-Dachtel (BB): Durchsuchungsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Pforzheim nach Vegetationsbränden
Ludwigsburg (ots)
Bitte beachten Sie nachfolgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim zu zwei Vegetationsbränden, die sich im Bereich der Kreisgrenze zwischen Gechingen (Lkr. Calw) und Aidlingen-Dachtel (Lkr. Böblingen) ereignet haben:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6311802
Presseauskünfte zu den genannten Fällen erteilt das Polizeipräsidium Pforzheim, Tel. 07231 186-1111.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
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