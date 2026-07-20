Polizei Düren

POL-DN: Pkw erfasst überholendes Kraftrad beim Abbiegen - Eine Person schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Freitagnachmittag (17.07.2026) kam es im Einmündungsbereich L11 / Brandenberger Weg zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Kreuzau mit ihrem Pkw die L11 aus Richtung Brandenberg kommend in Richtung Kleinhau. Hinter ihr fuhr ein 64-jähriger Kraftradfahrer aus Amsterdam in dieselbe Richtung.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte die 53-jährige Pkw-Fahrerin, nach links auf den Brandenberger Weg abzubiegen. Zeitgleich hatte der 64-Jährige bereits zum Überholen angesetzt und ausgeschert, sodass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen ist. In der Folge stürzte der Kraftradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 71.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollständig gesperrt.

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