Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stromkabel aus Rohbau entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von 22. Juni (Montag), 14 Uhr, bis 23. Juni (Dienstag), 15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Stromkabel aus einem Rohbau an der Hochstraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das etwa 50 Meter lange Stromkabel in einem Kellerraum des Gebäudes. Die Unbekannten schnitten das Kabel mit einem Schneidewerkzeug ab und nahmen es anschließend mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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