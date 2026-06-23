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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher entwenden Maschinen, Werkzeuge und Produktionsmaterial

Kall (ots)

Zwischen Samstag, 20. Juni, 8.45 Uhr, und Montag, 22. Juni, 5.40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gelände eines Energieversorgers in der Messerschmittstraße. Nachdem sie ein Tor geöffnet hatten, schlugen sie die Scheibe eines Rolltors ein und drangen in eine Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge sowie den Fahrzeugschlüssel eines Firmenfahrzeugs. In einem weiteren Fall gelangten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 21. Juni, 12 Uhr, und Montag, 22. Juni, 3 Uhr über ein Fenster in die Fabrikations- und Lagerhalle eines Unternehmens in derselben Straße. Aus den Räumlichkeiten wurden verschiedene Werkzeuge, Hartmetallwerkzeuge sowie Kupferplatten für die Produktion entwendet. Zudem wurden ein Zaun und ein Tor beschädigt. In beiden Fällen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen den Taten sowie weiteren Einbrüchen im Kreisgebiet ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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