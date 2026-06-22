PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Fußgänger und anschließenden strafrechtlichen Ermittlungen

Euskirchen (ots)

Am 20.06.2026 (Samstag) gegen 14.10 Uhr kam es auf der Frauenberger Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger sowie einer anschließenden Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Frauenberger Straße aus Richtung Rüdesheimer Ring kommend in Fahrtrichtung Kommerner Straße. Im Bereich der Unfallörtlichkeit, wo der Gehweg unmittelbar an eine Grundstückszufahrt grenzt, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Fahrzeugführerin und weiteren Verkehrsteilnehmern. Im weiteren Verlauf wollte die 38-Jährige ihre Fahrt fortsetzen, als es zu einer Kollision mit einem 63-jährigen Fußgänger aus Euskirchen kam. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Euskirchen verbracht. Nach Angaben von Zeugen soll der Fußgänger zuvor mit einer mitgeführten Tüte gegen das Fahrzeug geschlagen und hierbei das Gleichgewicht verloren haben. Im Anschluss kam es zu einem Sturz. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt nach dem Geschehen zunächst fort. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall mit Flucht und unterlassener Hilfeleistung, aufgenommen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 10:44

    POL-EU: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin nach Autokorso - Verursacher flüchtet

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, 21. Juni, kam es nach dem Fußballspiel im Bereich des Europakreisverkehrs in Euskirchen gegen 1.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer im Rahmen eines Autokorsos die Strecke aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Alte ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:43

    POL-EU: Vier Verletzte nach Überschlag auf der Bundesstraße 258

    Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Sonntag, 21. Juni, um 18.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 258 zwischen Nettersheim-Marmagen und Milzenhäuschen zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Ein Pkw-Fahrer setzte auf regennasser Fahrbahn zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:43

    POL-EU: Einbruchsversuch an der Zikkurat

    Mechernich-Firmenich (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20. Juni, 17 Uhr, bis Sonntag, 21.Juni, 13 Uhr, kam es an mehreren Örtlichkeiten in einem Gebäudekomplex an der Straße An der Zikkurat in Mechernich-Firmenich zu Einbruchsdelikten. Zunächst versuchten Unbekannte, die Haupteingangstür sowie ein Fenster von Schulungsräumlichkeiten aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten jedoch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren