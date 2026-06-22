Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Fußgänger und anschließenden strafrechtlichen Ermittlungen

Euskirchen (ots)

Am 20.06.2026 (Samstag) gegen 14.10 Uhr kam es auf der Frauenberger Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger sowie einer anschließenden Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Frauenberger Straße aus Richtung Rüdesheimer Ring kommend in Fahrtrichtung Kommerner Straße. Im Bereich der Unfallörtlichkeit, wo der Gehweg unmittelbar an eine Grundstückszufahrt grenzt, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Fahrzeugführerin und weiteren Verkehrsteilnehmern. Im weiteren Verlauf wollte die 38-Jährige ihre Fahrt fortsetzen, als es zu einer Kollision mit einem 63-jährigen Fußgänger aus Euskirchen kam. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Euskirchen verbracht. Nach Angaben von Zeugen soll der Fußgänger zuvor mit einer mitgeführten Tüte gegen das Fahrzeug geschlagen und hierbei das Gleichgewicht verloren haben. Im Anschluss kam es zu einem Sturz. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt nach dem Geschehen zunächst fort. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall mit Flucht und unterlassener Hilfeleistung, aufgenommen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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