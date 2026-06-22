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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Verletzte nach Überschlag auf der Bundesstraße 258

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Sonntag, 21. Juni, um 18.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 258 zwischen Nettersheim-Marmagen und Milzenhäuschen zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Ein Pkw-Fahrer setzte auf regennasser Fahrbahn zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte anschließend auf dem Dach durch den neben der Fahrbahn befindlichen Graben, bevor er zum Stillstand kam. Die beiden Elternteile im Alter von 39 und 42 Jahren sowie ihre beiden Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Stand wurden alle vier Personen lediglich leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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