Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchsversuch an der Zikkurat

Mechernich-Firmenich (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20. Juni, 17 Uhr, bis Sonntag, 21.Juni, 13 Uhr, kam es an mehreren Örtlichkeiten in einem Gebäudekomplex an der Straße An der Zikkurat in Mechernich-Firmenich zu Einbruchsdelikten. Zunächst versuchten Unbekannte, die Haupteingangstür sowie ein Fenster von Schulungsräumlichkeiten aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten jedoch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Im Bereich der Bowl-Fabrik gelangten die Unbekannten anschließend durch ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude. Dort brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich. Ein weiterer Tresor wurde offenbar aus dem Tresorraum in einen angrenzenden Raum gezogen. Dieser blieb jedoch ungeöffnet und unbeschädigt zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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