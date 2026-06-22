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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeugdiebstahl aus Rohbau

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 18.Juni, 14.30 Uhr, bis Freitag, 19. Juni, 6.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein im Bau befindliches Reihenhaus in der Wagnerstraße in Euskirchen-Flamersheim ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Rohbau wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der entstandene Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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