Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizeikontrolle - Blutprobe und Sicherstellung von Fahrzeug und Führerschein

Weilerswist (ots)

Am heutigen Freitag (19. Juni) gegen 3.42 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Konrad-Adenauer-Straße in Weilerswist ein 40-jähriger Mann aus Weilerswist mit einem Fahrzeug auf. Beim Erblicken der Polizeibeamten, beschleunigte dieser sein Fahrzeug deutlich und versuchte, sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie unter mehrfachen Abbiegevorgängen und riskanter, rücksichtsloser Fahrweise weiter, um sich dem Sichtkontakt zu entziehen. Die Fahrt endete schließlich in der Martin-Luther-Straße in Weilerswist, wo der Mann das Fahrzeug bereits verlassen hatte, als die Polizeibeamten eintrafen. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde der 40-Jährige im Nahbereich angetroffen. Er gab an, das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf möglichen Betäubungsmittelkonsum. Zudem konnten bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie eine Feinwaage in einer mitgeführten Umhängetasche aufgefunden werden.

Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Fahrzeug sichergestellt. Zudem wurde dem 40-Jährigen das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt.

Weiterhin wurden Anzeigen gefertigt unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

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