PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizeikontrolle - Blutprobe und Sicherstellung von Fahrzeug und Führerschein

Weilerswist (ots)

Am heutigen Freitag (19. Juni) gegen 3.42 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Konrad-Adenauer-Straße in Weilerswist ein 40-jähriger Mann aus Weilerswist mit einem Fahrzeug auf. Beim Erblicken der Polizeibeamten, beschleunigte dieser sein Fahrzeug deutlich und versuchte, sich der beabsichtigten Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie unter mehrfachen Abbiegevorgängen und riskanter, rücksichtsloser Fahrweise weiter, um sich dem Sichtkontakt zu entziehen. Die Fahrt endete schließlich in der Martin-Luther-Straße in Weilerswist, wo der Mann das Fahrzeug bereits verlassen hatte, als die Polizeibeamten eintrafen. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde der 40-Jährige im Nahbereich angetroffen. Er gab an, das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf möglichen Betäubungsmittelkonsum. Zudem konnten bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie eine Feinwaage in einer mitgeführten Umhängetasche aufgefunden werden.

Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Fahrzeug sichergestellt. Zudem wurde dem 40-Jährigen das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt.

Weiterhin wurden Anzeigen gefertigt unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:45

    POL-EU: Diebstahl aus Auflieger - Reifen und Werkzeuge entwendet

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 9. Juni, 12 Uhr, bis Donnerstag, 18. Juni, 16.30 Uhr, kam es auf einem Gelände an der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten Auflieger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu dem Auflieger, indem sie die Vorhängeschlösser beschädigten. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug insgesamt ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:45

    POL-EU: Störung der Nachtruhe - Platzverweis und Gewahrsam

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Tag gegen 23 Uhr kam es zu einer Störung der Nachtruhe durch einen 45-jährigen Mann aus Euskirchen, der sich im Rahmen eines Streits mit seiner Freundin auf der Kölner Straße in Euskirchen aufhielt. Der Mann konnte trotz mehrfacher polizeilicher Gespräche nicht beruhigt werden. Beide Beteiligten wurden in ihre Wohnungen verwiesen. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen. Kurze Zeit ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:45

    POL-EU: Versuchter Taschendiebstahl - 54-Jähriger gestellt

    Kall (ots) - Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) gegen 21.20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kall zu einem versuchten Taschendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein Tatverdächtiger in die hintere Hosentasche eines 23-jährigen Mannes aus der Städteregion Aachen. In der Hosentasche befand sich dessen Geldbörse. Der 23-Jährige bemerkte den Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren