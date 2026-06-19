Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Auflieger - Reifen und Werkzeuge entwendet

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 9. Juni, 12 Uhr, bis Donnerstag, 18. Juni, 16.30 Uhr, kam es auf einem Gelände an der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu einem Diebstahl aus einem dort abgestellten Auflieger.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu dem Auflieger, indem sie die Vorhängeschlösser beschädigten.

Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug insgesamt zwölf Lkw-Reifen inklusive Felgen sowie mehrere Werkzeuge.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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