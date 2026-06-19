Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Haftbefehl im Stadtgebiet Euskirchen vollstreckt - 26-Jähriger festgenommen
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) wurde im Stadtgebiet Euskirchen in den Morgenstunden im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung ein Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann vollstreckt.
Es lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn vor.
Der Mann steht im Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung konnten rund 100 Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden.
Der 26-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
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