Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) kam es gegen 23.33 Uhr auf der Kreisstraße 24 bei Euskirchen-Billig zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer.

Ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr die Kreisstraße 24 aus Richtung Bad Münstereifel- Rheder kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Billig.

In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad zu Boden.

Der 19-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen.

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