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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) kam es gegen 23.33 Uhr auf der Kreisstraße 24 bei Euskirchen-Billig zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer.

Ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr die Kreisstraße 24 aus Richtung Bad Münstereifel- Rheder kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Billig.

In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad zu Boden.

Der 19-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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