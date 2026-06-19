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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrügerische Rechnungen im Umlauf - Polizei warnt vor aktueller Masche

Kreis Euskirchen (ots)

Derzeit sind im Kreis Euskirchen vermehrt betrügerische Rechnungen im Umlauf, die den Anschein erwecken, von einem Amtsgericht zu stammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versenden unbekannte Täter gefälschte Zahlungsaufforderungen, die häufig noch vor echten Rechnungen oder Bescheiden eintreffen.

Die Schreiben wirken auf den ersten Blick offiziell und enthalten teilweise sehr kurze Zahlungsfristen, um zusätzlichen Druck auf die Empfänger auszuüben.

Die Polizei weist darauf hin, dass diese Rechnungen gefälscht sind. Auffällige Merkmale sind unter anderem fehlende oder unvollständige offizielle Briefköpfe, ungewöhnliche Kontoverbindungen sowie nicht nachvollziehbare oder abweichende Absenderangaben.

Betroffene werden ausdrücklich darauf hingewiesen, keine Zahlungen zu leisten.

Stattdessen sollten die Schreiben genau geprüft und im Zweifel die örtliche Polizei sowie das zuständige Amtsgericht informiert werden.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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