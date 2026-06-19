Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Störung der Nachtruhe - Platzverweis und Gewahrsam

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Tag gegen 23 Uhr kam es zu einer Störung der Nachtruhe durch einen 45-jährigen Mann aus Euskirchen, der sich im Rahmen eines Streits mit seiner Freundin auf der Kölner Straße in Euskirchen aufhielt.

Der Mann konnte trotz mehrfacher polizeilicher Gespräche nicht beruhigt werden.

Beide Beteiligten wurden in ihre Wohnungen verwiesen.

Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen. Kurze Zeit später wurde der 45-Jährige erneut im Bereich einer Mittelinsel der Straße angetroffen, wo er sich lautstark von der Straße aus in Richtung der Wohnung seiner 43-jährigen Freundin äußerte.

Diese war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Da er sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er zur Durchsetzung der Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

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