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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Taschendiebstahl - 54-Jähriger gestellt

Kall (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18. Juni) gegen 21.20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Kall zu einem versuchten Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein Tatverdächtiger in die hintere Hosentasche eines 23-jährigen Mannes aus der Städteregion Aachen. In der Hosentasche befand sich dessen Geldbörse. Der 23-Jährige bemerkte den Vorfall jedoch rechtzeitig, sodass der Tatverdächtige ohne Beute flüchtete.

Ein Bekannter des 23-Jährigen stellte den Tatverdächtigen im Anschluss zur Rede. Dabei versuchte dieser offenbar auch, das Portemonnaie des Bekannten aus dessen Hosentasche zu entwenden.

Die Polizei wurde informiert und der Tatverdächtige beim Verlassen des Bereichs verfolgt. Im Bereich der Straße "Auf dem Büchel" konnten die eingesetzten Beamten den Mann antreffen und seine Identität feststellen. Es handelt sich um einen 54-jährigen Mann aus Schleiden. Bei einer anschließenden körperlichen Durchsuchung konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Es wurde eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls gefertigt.

Gegen 22.30 Uhr meldete sich zudem ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Der 75-jährige Mann aus Kall gab an, ebenfalls vor Ort gewesen zu sein. Nachdem er mit einem Taxi zu seiner Wohnanschrift gefahren war und bezahlen wollte, stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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