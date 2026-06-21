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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw und Bargeld bei Einbruch in Autohaus entwendet

53925 Kall (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Einbruch vom Eigentümer des Autohauses auf der Kaller Messerschmittstr. entdeckt. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von Freitag, 19.06.2026, 17:50 Uhr, bis Samstag, 20.06.2026, 08:00 Uhr, die Umzäunung des Geländes überwunden und warfen anschließend die Fensterscheibe zum Verkaufsraum ein. Der darin befindliche Tresor wurde von den Tätern vor das Gebäude verbracht und mit dem zur Firma gehörenden Radlader aufgebrochen. Hierbei erbeuteten sie Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Weiterhin wurde von den Tätern ein Pkw entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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