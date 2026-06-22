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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Einbrüche in der Kurhausstraße in Schleiden-Gemünd

Schleiden-Gemünd (ots)

In der Nacht von Samstag, 20. Juni, 23 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni, 8.05 Uhr, kam es in der Kurhausstraße in Schleiden-Gemünd zu mehreren Einbrüchen.

Unbekannte hebelten die rückwärtige Notausgangstür eines Restaurants auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet sowie mehrere Schränke durchsucht.

Aus einem Büro entwendeten die Unbekannten die Tageseinnahmen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in das Freibad an der Kurhausstraße ein. Aus einem Tresor in einem Büro wurde Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Darüber hinaus verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Kiosk auf dem Freibadgelände. Hier wurde Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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