Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kiosk

Mechernich (ots)

Am Freitag, 19.Juni, gegen 4.13 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Mühlenpark in Mechernich-Kommern. Vor Ort wurde festgestellt, dass die linke Glasscheibe eines doppelflügeligen Fensters eingeschlagen worden war. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte der Unbekannte eine Axt, um in das Objekt einzudringen. Aus dem Kiosk wurden Getränkedosen in bislang unbekannter Menge und Wert entwendet. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - circa 180 Zentimeter groß - schlanke Statur - Kapuzenpullover - helle Kappe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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