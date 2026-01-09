PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Diebstahl: Audi wieder aufgefunden

Hagenow (ots)

Der am Mittwoch in Hagenow als gestohlen gemeldete weiße Audi A4 konnte nur einen Tag später im Bereich der Gartenanlage "Am Bollenkamp" in Hagenow aufgefunden werden.

Den entscheidenden Hinweis erhielt die Polizei von einer Frau, die auf einer Internetplattform auf den Diebstahl aufmerksam geworden ist. Verdächtige Personen konnten bei Auffindung des verschlossen vorgefundenen Pkw nicht angetroffen werden. Unfallspuren oder weitere Beschädigungen wies das Fahrzeug nicht auf. Der Audi wurde zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Laut Zeugenaussagen soll der Pkw bereits seit Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Schotterweg zwischen der Gartenanlage und der Heinrich-Mann-Straße gestanden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow (03883 631-0) weiterhin entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:51

    POL-HRO: Polizei fahndet mit Bildern nach unbekanntem Geldbörsendieb

    Wismar (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei Wismar mit den beigefügten Aufnahmen nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, am 19. August 2025 in einem Discounter in Wismar eine Geldbörse entwendet und anschließend unberechtigt Geld vom Konto der 79-jährigen Geschädigten abgehoben zu haben. Die Fahndung ist ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:31

    POL-HRO: Schockanrufe in Parchim - Anrufer gibt sich als Polizist aus

    Parchim (ots) - Aufgrund mehrerer Betrugsversuche in Parchim appelliert die Polizei, nicht auf die Forderungen der Telefonbetrüger einzugehen und stattdessen die Telefonate sofort zu beenden. Am späten Donnerstagnachmittag wurden der Polizei binnen kurzer Zeit bislang 3 Fälle aus Parchim gemeldet, bei denen Bewohner über 70 Jahre angerufen wurden. Dabei gab sich der männliche Anrufer als Polizist aus und berichtete ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:15

    POL-HRO: Ladendieb wird bei Flucht von Detektiv gestoppt

    Sievershagen/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in einem Elektronikfachmarkt in Sievershagen im Landkreis Rostock ein räuberischer Diebstahl. Ein Ladendetektiv beobachtete zwei Männer, zwei Syrer im Alter von 22 und 24 Jahren, die ein Elektronikgerät an sich nahmen und versuchten den Kassenbereich ohne Bezahlung zu verlassen. Als der 50-jährige Ladendetektiv die Tatverdächtigen ansprach, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren