Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Diebstahl: Audi wieder aufgefunden

Hagenow (ots)

Der am Mittwoch in Hagenow als gestohlen gemeldete weiße Audi A4 konnte nur einen Tag später im Bereich der Gartenanlage "Am Bollenkamp" in Hagenow aufgefunden werden.

Den entscheidenden Hinweis erhielt die Polizei von einer Frau, die auf einer Internetplattform auf den Diebstahl aufmerksam geworden ist. Verdächtige Personen konnten bei Auffindung des verschlossen vorgefundenen Pkw nicht angetroffen werden. Unfallspuren oder weitere Beschädigungen wies das Fahrzeug nicht auf. Der Audi wurde zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Laut Zeugenaussagen soll der Pkw bereits seit Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Schotterweg zwischen der Gartenanlage und der Heinrich-Mann-Straße gestanden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow (03883 631-0) weiterhin entgegen.

