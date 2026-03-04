Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Kraftfahrzeugsteuerstelle Rheine am 09.03.2026 geschlossen Kraftfahrzeugsteuerstelle Dutumer Straße wegen eines feststellenden Bodeneingriffs geschlossen

Münster / Rheine (ots)

Am Montag, den 09.03.2026 bleibt die Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine wegen eines durch die Stadt Rheine beauftragten feststellenden Bodeneingriffs in der Innenstadt und einer möglichen Evakuierung geschlossen. Das Hauptzollamt Münster bittet um Verständnis, dass an diesem Tag keine Anfragen vor Ort beantwortet werden können.

