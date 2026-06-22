Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin nach Autokorso - Verursacher flüchtet

Euskirchen (ots)

Am Samstag, 21. Juni, kam es nach dem Fußballspiel im Bereich des Europakreisverkehrs in Euskirchen gegen 1.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer im Rahmen eines Autokorsos die Strecke aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Alte Gerberstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine 44-jährige Frau aus Euskirchen feiernd auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs auf. Der unbekannte Fahrzeugführer überfuhr mit einem Vorderrad den Fuß der Frau und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall am Fuß verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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