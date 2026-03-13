Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Schwarzarbeitsprüfung des Zolls im Baugewerbe

Weitere Nachprüfungen aufgrund der Feststellungen des Hauptzollamts Bremen erforderlich

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Bremen führte am Dienstag, 10 März 2026 im Rahmen einer bundesweiten risikoorientierte Schwerpunktprüfung in Delmenhorst und Stade auf mehreren Baustellen verdachtsunabhängige Prüfungen zur Aufdeckung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch. In Delmenhorst wurden 79 Arbeitnehmende von 30 verschiedenen Arbeitgebern auf den Baustellen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. In Stade wurden 23 Bauarbeitende erfasst, die in 5 verschiedenen Unternehmen beschäftigt waren.

In Stade wurde gegen einen Bauarbeiter noch vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet, der im Verdacht steht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten und gleichzeitig entgegen den geltenden Vorschriften eine Arbeitstätigkeit aufgenommen hat. Ferner ergaben sich nach den bisherigen Auswertungen in je einem weiteren Fall konkrete Hinweise auf das Vorenthalten von Mindestlöhnen, auf nicht oder nicht vollständig entrichtete Sozialleistungen und auf den unberechtigten Bezug von Leistungen durch die Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter. In vier Fällen mussten Arbeitnehmende verwarnt werden, die ihrer Ausweispflicht nicht nachkommen konnten.

In Delmenhorst ergaben sich 16 konkrete Hinweise auf mögliche Verstöße, die sich in vier Fällen auf eine illegale Ausländerbeschäftigung und in je drei Fällen auf das Vorenthalten von Mindestlöhnen und Sozialleistungen, die nicht oder nicht vollständig entrichtet wurden, beziehen. In Delmenhorst wurden In sechs weiteren Fällen Arbeitnehmende verwarnt, da sie pflichtwidrig keinen Ausweis mit sich führten.

"Die Schwarzarbeitsprüfungen des Zolls finden immer ganzheitlich statt. Neben der Prüfung, ob die Mindestlöhne eingehalten werden, wird immer auch kontrolliert, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden und ob Ausländer die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen Arbeitsgenehmigungen bzw. Aufenthaltstitel haben", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen und fährt fort: "Schwarzarbeit schädigt unsere Sozialsysteme und findet immer zu Lasten der Allgemeinheit statt. Der Zoll geht daher konsequent gegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung vor."

An die Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen in den Unternehmen an. Gerade bei der Aufdeckung von Mindestlohnverstößen sind die vor Ort erfassten Aussagen der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Einstieg in tiefergehende erforderliche Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung. Diese Prüfungen beinhalten die Verknüpfung, den Abgleich und die Analyse von verschiedenen Unterlagen, aus denen Art, Umfang, Dauer und Entgelthöhe von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen oder ermittelt werden können. Hierbei steht der Zoll in engem Informationsaustausch mit den verschiedenen Zusammenarbeitsbehörden sowie der Rentenversicherung.

Zusatzinformation: Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

Der Prüfbezirk der FKS des Hauptzollamts Bremen umfasst neben dem Land Bremen die Landkreise Cuxhaven, Stade, Osterholz und einen Teil des Landkreises Rotenburg/ Wümme sowie die Stadt Delmenhorst.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell