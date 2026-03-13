PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Schwarzarbeitsprüfung des Zolls im Baugewerbe
Weitere Nachprüfungen aufgrund der Feststellungen des Hauptzollamts Bremen erforderlich

Bremen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Bremen 
führte am Dienstag, 10 März 2026 im Rahmen einer bundesweiten 
risikoorientierte Schwerpunktprüfung in Delmenhorst und Stade auf 
mehreren Baustellen verdachtsunabhängige Prüfungen zur Aufdeckung von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch. In Delmenhorst 
wurden 79 Arbeitnehmende von 30 verschiedenen Arbeitgebern auf den 
Baustellen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. In Stade 
wurden 23 Bauarbeitende erfasst, die in 5 verschiedenen Unternehmen 
beschäftigt waren.
In Stade wurde gegen einen Bauarbeiter noch vor Ort ein 
Strafverfahren eingeleitet, der im Verdacht steht, sich illegal in 
Deutschland aufzuhalten und gleichzeitig entgegen den geltenden 
Vorschriften eine Arbeitstätigkeit aufgenommen hat. Ferner ergaben 
sich nach den bisherigen Auswertungen in je einem weiteren Fall 
konkrete Hinweise auf das Vorenthalten von Mindestlöhnen, auf nicht 
oder nicht vollständig entrichtete Sozialleistungen und auf den 
unberechtigten Bezug von Leistungen durch die Agentur für Arbeit oder
dem Jobcenter. In vier Fällen mussten Arbeitnehmende verwarnt werden,
die ihrer Ausweispflicht nicht nachkommen konnten.
In Delmenhorst ergaben sich 16 konkrete Hinweise auf mögliche 
Verstöße, die sich in vier Fällen auf eine illegale 
Ausländerbeschäftigung und in je drei Fällen auf das Vorenthalten von
Mindestlöhnen und Sozialleistungen, die nicht oder nicht vollständig 
entrichtet wurden, beziehen. In Delmenhorst wurden In sechs weiteren 
Fällen Arbeitnehmende verwarnt, da sie pflichtwidrig keinen Ausweis 
mit sich führten. 
"Die Schwarzarbeitsprüfungen des Zolls finden immer ganzheitlich 
statt. Neben der Prüfung, ob die Mindestlöhne eingehalten werden, 
wird immer auch kontrolliert, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten 
ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob 
Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden und ob 
Ausländer die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen 
Arbeitsgenehmigungen bzw. Aufenthaltstitel haben", erläutert Volker 
von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen und fährt fort: 
"Schwarzarbeit schädigt unsere Sozialsysteme und findet immer zu 
Lasten der Allgemeinheit statt. Der Zoll geht daher konsequent gegen 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung vor."
An die Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen in den 
Unternehmen an. Gerade bei der Aufdeckung von Mindestlohnverstößen 
sind die vor Ort erfassten Aussagen der befragten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der Einstieg in tiefergehende erforderliche 
Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und 
Finanzbuchhaltung. Diese Prüfungen beinhalten die Verknüpfung, den 
Abgleich und die Analyse von verschiedenen Unterlagen, aus denen Art,
Umfang, Dauer und Entgelthöhe von Beschäftigungsverhältnissen 
hervorgehen oder ermittelt werden können. Hierbei steht der Zoll in 
engem Informationsaustausch mit den verschiedenen 
Zusammenarbeitsbehörden sowie der Rentenversicherung.
Zusatzinformation:
Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und
Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes 
durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument 
zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und 
Ahndung von Verstößen bei.
Der Prüfbezirk der FKS des Hauptzollamts Bremen umfasst neben dem 
Land Bremen die Landkreise Cuxhaven, Stade, Osterholz und einen Teil 
des Landkreises Rotenburg/ Wümme sowie die Stadt Delmenhorst.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

