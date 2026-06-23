PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Mechernich (ots)

Am Montag, 22. Juni, gegen 13.35 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Düren die Bahnstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Gleichzeitig war ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich auf der Weierstraße in Richtung Bleibergplatz unterwegs. An der Kreuzung Weierstraße/Bahnstraße missachtete die 36-Jährige die Vorfahrt des 72-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden die 36-jährige Fahrerin sowie die 71-jährige Beifahrerin des 72-Jährigen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:17

    POL-EU: Verkehrsunfall mit Fußgänger und anschließenden strafrechtlichen Ermittlungen

    Euskirchen (ots) - Am 20.06.2026 (Samstag) gegen 14.10 Uhr kam es auf der Frauenberger Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger sowie einer anschließenden Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Frauenberger Straße aus Richtung Rüdesheimer Ring ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:44

    POL-EU: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin nach Autokorso - Verursacher flüchtet

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, 21. Juni, kam es nach dem Fußballspiel im Bereich des Europakreisverkehrs in Euskirchen gegen 1.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer im Rahmen eines Autokorsos die Strecke aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Alte ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:43

    POL-EU: Vier Verletzte nach Überschlag auf der Bundesstraße 258

    Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Sonntag, 21. Juni, um 18.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 258 zwischen Nettersheim-Marmagen und Milzenhäuschen zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Ein Pkw-Fahrer setzte auf regennasser Fahrbahn zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren