Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt missachtet - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Mechernich (ots)

Am Montag, 22. Juni, gegen 13.35 Uhr befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Düren die Bahnstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Gleichzeitig war ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich auf der Weierstraße in Richtung Bleibergplatz unterwegs. An der Kreuzung Weierstraße/Bahnstraße missachtete die 36-Jährige die Vorfahrt des 72-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden die 36-jährige Fahrerin sowie die 71-jährige Beifahrerin des 72-Jährigen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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