Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec - Nachtragsmeldung, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Nachdem auf der Bertholdstraße in Baden-Baden am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr eine Pedelec-Fahrerin verunfallte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Pedelec-Fahrerin soll nach derzeitigen Kenntnissen mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne kollidiert und in der Folge zu Fall gekommen sein. Bei ihrem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Personen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, werden gebeten, unter der Nummer 07221 680-0 Kontakt mit dem Polizeirevier Baden-Baden aufzunehmen.

/lh

Urpsrungsmeldung vom Mittwoch, 17. Juni 2026 09:51 Uhr

Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bertholdstraße vom Bertholdplatz kommend zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 15.35 Uhr auf der Bertholdstraße unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonnen kollidierte. In der Folge kam sie zu Fall, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verlor nach dem Unfall kurzzeitig das Bewusstsein. Neben einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagen wurde auch der Rettungshubschrauber hinzugezogen. Durch die Einsatzkräfte einer Streifenwagenbesatzung wurde der Start- und Landebereich zwischen Lichtentaler Allee und Bertholdstraße zeitweise abgesichert. Die 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

/lb

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