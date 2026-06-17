PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec - Nachtragsmeldung, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Nachdem auf der Bertholdstraße in Baden-Baden am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr eine Pedelec-Fahrerin verunfallte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Pedelec-Fahrerin soll nach derzeitigen Kenntnissen mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonne kollidiert und in der Folge zu Fall gekommen sein. Bei ihrem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Personen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, werden gebeten, unter der Nummer 07221 680-0 Kontakt mit dem Polizeirevier Baden-Baden aufzunehmen.

/lh

Urpsrungsmeldung vom Mittwoch, 17. Juni 2026 09:51 Uhr

Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bertholdstraße vom Bertholdplatz kommend zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin war gegen 15.35 Uhr auf der Bertholdstraße unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen mit einer auf dem Gehweg stehenden Mülltonnen kollidierte. In der Folge kam sie zu Fall, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verlor nach dem Unfall kurzzeitig das Bewusstsein. Neben einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagen wurde auch der Rettungshubschrauber hinzugezogen. Durch die Einsatzkräfte einer Streifenwagenbesatzung wurde der Start- und Landebereich zwischen Lichtentaler Allee und Bertholdstraße zeitweise abgesichert. Die 67-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 11:29

    POL-OG: Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall - Nachtragsmeldung

    Ottersweier (ots) - Nach dem schweren Arbeitsunfall am 13.06.2026 in Ottersweier ist der 89-jährige Mann an den Folgen seiner schweren Verletzungen am Dienstag in einer Klinik verstorben. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden geführt. /vo Ottersweier - Folgenschwerer Arbeitsunfall (Meldung vom 14.06.2026) Zu einem ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:46

    POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Verkehr

    Lahr (ots) - Am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Freiburger Straße unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Der Mann war zunächst vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert worden. Da die Mitarbeiter deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr hinzugezogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:41

    POL-OG: Rastatt - Betrug im Restaurant

    Rastatt (ots) - Nach dem sich ein 69-jähriger Mann am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Gläser Rotwein und Brot in einem Restaurant schmecken ließ, konnte die Zahlung mit seiner Kreditkarte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Trotz Aufforderung, auf die Polizei zu warten, soll der Endsechziger eine dort arbeitende Kellnerin anschreiend derart heftig zur Seite geschubst haben, dass sie Schmerzen am Oberarm erlitt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren