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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrug im Restaurant

Rastatt (ots)

Nach dem sich ein 69-jähriger Mann am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Gläser Rotwein und Brot in einem Restaurant schmecken ließ, konnte die Zahlung mit seiner Kreditkarte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Trotz Aufforderung, auf die Polizei zu warten, soll der Endsechziger eine dort arbeitende Kellnerin anschreiend derart heftig zur Seite geschubst haben, dass sie Schmerzen am Oberarm erlitt. Auch nach dem Hinzukommen weiterer Servicekräfte soll der Senior geschrien und die Gaststätte ohne das Hinterlassen seiner Kontaktdaten verlassen haben. Durch die Beschreibung der Kellnerin, konnte der Mann in der Donaustraße auf Höhe der Weserstraße angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei verhielt er sich verbal äußerst aggressiv, räumte die Tat jedoch weitgehenst ein. Da der Mann seine Rechnung letztlich nicht begleichen konnte, sieht er nun einem Strafverfahren wegen Zechbetrugs entgegen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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