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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Mehliskopf - Unfall mit vier leicht Verletzten in Freizeitanlage

Bühl, Mehliskopf (ots)

Ein Schulausflug zu einer Freizeitanlage endete für zwei Schulkinder und eine Lehrerin am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls in ärztlicher Behandlung. Gegen 14 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass sich auf der Sommerbobbahn am Mehliskopf ein Unfall ereignet haben soll. Eine Frau sei nahc derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Kind auf der Anlage bergabwärts unterwegs gewesen und dabei der Lehrerin aufgefahren, die mit einer Schülerin vorausgefahren sein soll. Durch den Aufprall soll deren Bob dann auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug der Bahn aufgeschoben worden sein, in dem sich ein weiterer Schüler befand. Die mutmaßliche Unfallfahrerin entfernte sich anschließend mit ihrem ebenfalls offenbar leicht verletzten Kind vom Unfallort. Um wen es sich bei der Person handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Schulkinder wurden mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Lehrerin, die auch leichte Verletzungen erlitt, wurde ebenso ärztlich behandelt. Auf die noch unbekannte Frau wartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Polizeiposten Gernsbach geführt

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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