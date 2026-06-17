Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Mehliskopf - Unfall mit vier leicht Verletzten in Freizeitanlage

Bühl, Mehliskopf (ots)

Ein Schulausflug zu einer Freizeitanlage endete für zwei Schulkinder und eine Lehrerin am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls in ärztlicher Behandlung. Gegen 14 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass sich auf der Sommerbobbahn am Mehliskopf ein Unfall ereignet haben soll. Eine Frau sei nahc derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Kind auf der Anlage bergabwärts unterwegs gewesen und dabei der Lehrerin aufgefahren, die mit einer Schülerin vorausgefahren sein soll. Durch den Aufprall soll deren Bob dann auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug der Bahn aufgeschoben worden sein, in dem sich ein weiterer Schüler befand. Die mutmaßliche Unfallfahrerin entfernte sich anschließend mit ihrem ebenfalls offenbar leicht verletzten Kind vom Unfallort. Um wen es sich bei der Person handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Schulkinder wurden mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die Lehrerin, die auch leichte Verletzungen erlitt, wurde ebenso ärztlich behandelt. Auf die noch unbekannte Frau wartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Polizeiposten Gernsbach geführt

/lh

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