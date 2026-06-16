Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlich gestohlene Kirschen - Hinweise erbeten

Kehl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei einer Verkehrskontrolle in Kehl gegen 23:30 Uhr ein Fahrzeug mit französischer Zulassung kontrolliert, das mit acht Einkaufstaschen voller Kirschen beladen war. Über die Herkunft der Früchte, die teilweise inklusive kleinerer Äste in den Tüten steckten, sollen die Insassen des silbernen Mercedes keine Angaben gemacht haben. Ebenso sollen sie keinen Nachweis erbracht haben, der den rechtmäßigen Besitz der beiden Personen an den Kirschen belegt hätte. Unklar ist daher auch, woher die Früchte stammen. Die rund 130 Kilogramm des Steinobstes wurden beschlagnahmt. Sollten Sie in letzter Zeit bei sich oder bei anderen einen Diebstahl von Kirschen bemerkt haben, melden Sie sich bitte unter der Nummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl.

/lh

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