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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlich gestohlene Kirschen - Hinweise erbeten

Kehl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei einer Verkehrskontrolle in Kehl gegen 23:30 Uhr ein Fahrzeug mit französischer Zulassung kontrolliert, das mit acht Einkaufstaschen voller Kirschen beladen war. Über die Herkunft der Früchte, die teilweise inklusive kleinerer Äste in den Tüten steckten, sollen die Insassen des silbernen Mercedes keine Angaben gemacht haben. Ebenso sollen sie keinen Nachweis erbracht haben, der den rechtmäßigen Besitz der beiden Personen an den Kirschen belegt hätte. Unklar ist daher auch, woher die Früchte stammen. Die rund 130 Kilogramm des Steinobstes wurden beschlagnahmt. Sollten Sie in letzter Zeit bei sich oder bei anderen einen Diebstahl von Kirschen bemerkt haben, melden Sie sich bitte unter der Nummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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